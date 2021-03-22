السعودية اليوم / جامعة جازان تدشن قافلة طب الأسنان الثالثة



جيزان 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واس

دشنت جامعة جازان اليوم ، قافلة طب الأسنان التوعية في نسختها الثالثة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق.

وأوضح الدكتور إسحاق أن الوصول للطلاب وتوعيتهم بأهمية صحة الفم والأسنان وسط الظروف المفروضة حالياً يؤكد حرص جامعة جازان ممثلة في كلياتها وأنديتها الطلابية على الإسهام في العمل المجتمعي.

من جانبه أشار عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه أن القافلة لهذا العام ، تستمر على مدى 3 أسابيع وتستهدف الوصول لـ10 آلاف طالب وطالبة عبر

وستركز القافلة من خلال المنصة على تقديم مواد توعوية يجري تحديثها بشكل دوري وعمل نظام لمتابعة استخدام الطفل اليومي للفرشاة بطريقة إنجاز المهمات وعمل خانة تختص بتلقي الاستشارات الطبية عن طريق "إيميل" الاستشارات الطبية، إضافة إلى إتاحة تسجيل مواعيد لدى عيادات طب الأسنان في الكلية.

يشار إلى أن الحملة في نسختيها الماضيتين سجلت تطوع 500 طالب وطالبة من الكلية، وتمكنت من الوصول لـ20 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية على مستوى إدارتي تعليم جازان وصبيا.

// انتهى //

21:13ت م

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جيزان 08 شعبان 1442 هـ الموافق 21 مارس 2021 م واسدشنت جامعة جازان اليوم ، قافلة طب الأسنان التوعية في نسختها الثالثة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق.وأوضح الدكتور إسحاق أن الوصول للطلاب وتوعيتهم بأهمية صحة الفم والأسنان وسط الظروف المفروضة حالياً يؤكد حرص جامعة جازان ممثلة في كلياتها وأنديتها الطلابية على الإسهام في العمل المجتمعي.من جانبه أشار عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه أن القافلة لهذا العام ، تستمر على مدى 3 أسابيع وتستهدف الوصول لـ10 آلاف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي ، من خلال برامج اجتماعية وتوعوية وتثقيفية؛ لرفع مستوى الوعي الصحي بأهمية الأسنان، وبشكل خاص طلاب المرحلة الابتدائية في 44 مدرسة من مدارس منطقة جازان ومحافظاتها، إضافة إلى 5 مدارس أهلية.وستركز القافلة من خلال المنصة على تقديم مواد توعوية يجري تحديثها بشكل دوري وعمل نظام لمتابعة استخدام الطفل اليومي للفرشاة بطريقة إنجاز المهمات وعمل خانة تختص بتلقي الاستشارات الطبية عن طريق "إيميل" الاستشارات الطبية، إضافة إلى إتاحة تسجيل مواعيد لدى عيادات طب الأسنان في الكلية.يشار إلى أن الحملة في نسختيها الماضيتين سجلت تطوع 500 طالب وطالبة من الكلية، وتمكنت من الوصول لـ20 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية على مستوى إدارتي تعليم جازان وصبيا.// انتهى //21:13ت م0199

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