شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات تنظيمية بوزارة الحج .. الالتزام بمواعيد الحضور ومنع التدخين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بناءً على الصلاحيات المخولة له قرارات تنظيمية موجهه للعاملين في الوزارة، مشدداً على العاملين في استحضار حجم الامانة والالتزام بمواعيد العمل والزي الرسمي ومنع التدخين في أروقة الوزارة .

وشمل القرار الوزاري لوزير الحج والعمرة المكلف والذي حصلت "اليوم" على نسخة منها على 5 قرارات تنظيمية، كانت أولها استحضار حجم الامانة الملقاة على عاتق كافة العاملين في الوزارة والذي شرفهم الله بأن يكونوا في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة مستذكراً عظم ذلك ، وشمل ثاني قراراته التأكيد على التزم جميع العاملين في الوزارة بمواعيد الحضور والانصراف وتطبيق الجزاءات المقررة نظاماً بحق المخالفين ، وثالثاً التزام جميع العاملين بالوزارة بالزي السعودي إلا من تتطلب طبيعة أعمالهم الفنية خلاف ذلك ، وكان رابع القرارات التنظيمية التأكيد على الالتزام بعدم التدخين في أروقة الوزارة ومكاتبها وممراتها ، فيما شمل القرار الخامس ضرورة الالتزام والتقيد بما ورد في القرارات السابقة وتعميم ذلك على جميع منسوبي الوزارة .