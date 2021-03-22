لمستخدمي أندرويد.. 5 تطبيقات مجانية بديلة لـ"كلوب هاوس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني مستخدمو هواتف نظام أندرويد من عدم القدرة على استخدام تطبيق كلوب هاوس، فما هي البدائل؟

واكتسب تطبيق كلوب هاوس Clubhouse للدردشة الصوتية شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة تجريبية ولم يطلق رسميا بعد، بالإضافة إلى أنه متاح لمستخدمي نظام iOS فقط.

إذا لم تكن قد سمعت عن تطبيق كلوب هاوس حتى الآن، فهو تطبيق تواصل اجتماعي قائم على الصوت فقط، فهو عكس تطبيقات التواصل الاجتماعي لا يعتمد على كتابة النصوص أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، بل هو تطبيق للدردشة الصوتية فقط، يتيح لك الانضمام إلى غرف للاستماع إلى المحادثات الصوتية المباشرة وإبداء رأيك أيضا إذا أردت. مما يجعله يبدو وكأنه بودكاست تفاعلي أو مكالمة صوتية جماعية، بحسب موقع aitn التقني.

لكن يعتبر تطبيق كلوب هاوس واحدا من أصعب تطبيقات التواصل الاجتماعي التي يمكنك الانضمام إليها الآن، حيث يتطلب الاشتراك فيه دعوة خاصة ممن سبق واشتركوا، هذا لأن التطبيق لا يزال في مرحلة تجريبية، ما يعني أنه ليس جاهزا تماما.

متى يطرح تطبيق كلوب هاوس لمستخدمي أندرويد؟

أعلن مؤسسو التطبيق خلال شهر يناير الماضي أن إصدار تطبيق كلوب هاوس لمستخدمي نظام أندرويد جار العمل عليه وسيطلق قريبا دون الإشارة إلى موعد محدد.

ولكن مستخدمي نظام أندرويد أكثر من مستخدمي نظام iOS بكثير، وهذا يعني زيادة التحميل على خوادم التطبيق، لذا يتعين تطوير البنية التحتية لمواكبة الطلب، وهو أمر يستغرق وقتا.

إذا كان تطبيق كلوب هاوس مفتوحا للجميع، فإن الزيادة في عدد المستخدمين التي ستظهر عند إعلان أحد المشهورين عن استضافته محادثة صوتية كما فعل إيلون موسك وأوبرا وينفري وكريس روك يمكن أن تتسبب في تعطل خوادم التطبيق.





أدخل تطبيق كلوب هاوس بعدا جديدا لوسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكنك التفاعل مع المستخدمين من خلال صوتك فقط، حيث إن جميع المحادثات الصوتية عامة ويمكن لأي شخص الدخول والاستماع إلى المحادثة، ونظرا إلى أن هذا النهج جديد وفريد انتقل المستخدمون إلى كلوب هاوس، وزادت المنافسة.

وبسبب الشعبية الكبيرة التي حققها تطبيق كلوب هاوس، بدأت بعض تطبيق التواصل الاجتماعي بتقديم ميزات أو خدمات جديدة لمستخدميها تشبه في وظائفها التطبيق الجديد، مثل: تويتر الذي قدم خدمة (المساحات) Twitter Spaces، وتطبيق (Discord) الذي يضم الآن ميزات جديدة للتوصل عبر الصوت، كما ظهرت تطبيقات جديدة مثل: Wavve و Riffr.

وإليك 5 تطبيقات بديلة لتطبيق كلوب هاوس لمستخدمي نظام أندرويد، كما يمكن لمستخدمي iOS الذين ما زالوا ينتظرون دعوة استخدامها أيضا:

1- خدمة مساحات تويتر:

لم يعد تويتر مخصصًا للتغريدات فقط، حيث يقوم موقع المدونات الصغيرة باختبار خدمة جديدة يطلق عليها اسم مساحات توتير Twitter Spaces تعتبر منافسًا مباشرًا لتطبيق كلوب هاوس، حيث تعمل بالطريقة نفسها تتيح للمستخدمين إنشاء غرف دردشة صوتية، مما يسمح لهم بدعوة الآخرين والتحدث حول موضوع ما.

تم إطلاق خدمة مساحات توتير كإصدار تجريبي للاختبار لبعض مستخدمي نظام iOS خلال شهر يناير الماضي، ثم أُطلق الإصدار التجريبي منها لمستخدمي أندرويد في بداية هذا الشهر.





كما هو متوقع؛ ليست كل الوظائف متاحة في الخدمة حتى الآن، بينما يمكن لأي شخص الانضمام لأي محادثة والاستماع لما يُقال، عندما يرى رمزًا أرجوانيًا يظهر في شريط قصص تويتر Fleets في الجزء العلوي في صفحته الرئيسية في تويتر.

إلا أنه لا يستطيع إنشاء المساحة سوى مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يستخدمون نظام iOS، وحتى كتابة هذا الموضوع لا يتمكن مستخدمو أندرويد من إنشاء المساحات الخاصة بهم، ولكن يمكنهم الانضمام إلى أي مساحة والاستماع، كما يمكنهم التحدث فيها إذا وافق المضيف على التحدث.

2- تيلجرام

إذا كنت تستخدم تطبيق تيلجرام للتراسل الفوري في هاتفك؛ يمكنك الحصول على تجربة شبيهة بالتي يوفرها تطبيق كلوب هاوس وذلك من خلال ميزة المحادثات الصوتية في مجموعات وقنوات تيلجرام.

ظهرت المحادثات الصوتية في مجموعات تيلجرام للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر الماضي لتضيف بُعدًا جديدًا للدردشة الصوتية المباشرة في المجموعات، ولكن أطلقها تطبيق تيلجرام يوم الجمعة الماضي في القنوات أيضًا وبلا حد على عدد المشاركين.





بالإضافة لذلك، يضيف هذا التحديث إمكانية تسجيل المحادثات الصوتية، وميزة قوائم المُشاركين المحسّنة، وميزة رفع اليد للتحدث، وروابط دعوة للمستمعين والمتحدثين، وعناوين للمحادثات الصوتية وقدرة الشخصيات المشهورة على الانضمام للمحادثات الصوتية بقنواتهم.

وتطبيق تيلجرام متاح مجانا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Discord

لم يعد تطبيق ديسكورد Discord الذي ظهر في عام 2015 بهدف تسهيل المحادثات النصية والصوتية بين اللاعبين أثناء اللعب مقتصرا الآن على اللاعبين فقط، بل أصبح من أهم تطبيقات المحادثات على مستوى العالم لما يتضمنه من ميزات قوية ومختلفة.

كما حقق شهرة واسعة بعد انتشار جائحة فيروس كورنا بسبب ميزة البث المباشر التي تسمى Go Live وتسمح للأشخاص بمشاركة اللعب مع أصدقائهم المستخدمين للتطبيق، كما أنه سهل الاستخدام ومفيد تمامًا لمشاركة أشياء أخرى غير الألعاب مثل: مشاهدة الأفلام أو العروض.





كما يتيح لك تطبيق (Discord) إنشاء قنوات صوتية مشابهة للغرف لمناقشة أي موضوع تريده، ويمكنك إنشاء قناة صوتية عامة أو خاصة، ولكن ضع في اعتبارك أن القنوات الصوتية العامة ستكون قابلة للبحث ويمكن للمستخدمين العثور عليها إذا تم تمييز خادم Discord بالدردشة الصوتية.

وتطبيق Discord متاح مجانا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Riffr

يحمل تطبيق Riffr شعار شبكة التواصل الاجتماعي للبودكاست المصغر، على الرغم من أنه لا يهدف إلى إنشاء بودكاست فعلي طويل، إلا أنه يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع صوتية قصيرة تسمى riffs تتراوح مدتها من خمس ثوان إلى 3 دقائق.

يتميز التطبيق بأنه سهل الاستخدام، ما عليك سوى فتح التطبيق وتصفح صفحتك الرئيسية للعثور على الموضوع الذي يعجبك، والبدء في الاستماع إلى المدونات الصوتية الصغيرة. كما يمكنك إنشاء شبكة من خلال متابعة الأشخاص الذين تحبهم. وعندما يكون لديك قصة ترويها أو معلومات تريد مشاركتها، ما عليك سوى النقر على تسجيل ونشرها لمتابعيك بكل بساطة.





بالإضافة إلى كل ما سبق؛ تتيح لك ميزة المشاركة الجديدة في التطبيق إعادة نشر المدونات الصوتية الصغيرة في تطبيقات التواصل الأخرى بنقرة واحدة فقط، وتحويلها إلى مقاطع فيديو يمكنك مشاركته في أي مكان.

وتطبيق Riffr متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Spoon

يعتبر تطبيق Spoon هو البديل الأقرب لتطبيق كلوب هاوس لأنه يوفر منصة عامة قابلة للبحث يمكن لأي شخص الدخول إليها والاستماع إلى الدردشات الصوتية المباشرة. ويمكنك بدء البث الصوتي المباشر الخاص بك، أو بدء غرفة الموسيقى، أو بدء جلسة بودكاست تقليدية مع أصدقائك.

يصل عدد مستخدمي تطبيق Spoon إلى أكثر من 30 مليون مستخدم وفقا للشركة المطورة للتطبيق، وهو إنجاز كبير في وسط التطبيقات الصوتية الجديدة.





يمكنك تصفح المحادثات الشائعة حول الموسيقى والحياة اليومية والألعاب والكوميديا والمزيد، ولكن بعكس تطبيق كلوب هاوس يمكن للمبدعين في تطبيق Spoon تحقيق مكاسب مالية عبر التبرعات من مستخدمي Spoon الآخرين.

وتطبيق Spoon متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.