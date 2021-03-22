شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«الخليج 365»: لا صحة لتحويل المعلمين والمعلمات إلى نظام العقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفى مصدر مطلع لـ "الخليج 365" ما تردد في التسجيل الصوتي، الذي انتشر أخيرا بخصوص توجه وزارة التعليم إلى تحويل المعلمين والمعلمات لنظام عقود، عن طريق شركة تطوير التعليم وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، وإجبار من تكون خدمتهم أكثر من عشرين سنة على التقاعد ومن ثم التعاقد معهم.

وقال المصدر لـ«الخليج 365» إن هذا التسجيل يبدو قديما ويبدو أنه يتحدث عن مشروع المدارس المستقلة الذي ألغته الوزارة منذ فترة، والوزارة لم تتجه إلى هذا الأمر مطلقًا، كما أن شركة تطوير في الأساس معنية بأمور تطويرية أخرى، لا علاقة لها بما طرح في التسجيل الصوتي.

وكانت برامج التواصل الاجتماعي قد تناقلت أمس (الأحد)، تسجيلا صوتيا لشخص يتحدث عن أن الوزارة ستتبنى هذا المشروع، وأنها ستقوم بتحويل المعلمين والمعلمات إلى عقود مع شركة تطوير، وستنهي خدمات من تجاوزت خدمتهم العشرين عاما وتقوم بالتعاقد معهم بشكل سنوي، كما أنها ستوقف عن صرف العلاوات وستكون مخصصة فقط لعشرة في المائة من منسوبي كل مدرسة، وهذا ما لا يتوافق مع اتجاه الوزارة الأخير وإقرارها لرتب المعلمين والمعلمات ومستوياتهم ورخصهم المهنية.