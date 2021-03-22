الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاطا للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الخرج، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، الدوادمي، القويعية، عفيف، الزلفي، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر» ومكة المكرمة «الخرمة، تربة، رنية، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة» وعسير «بيشة، تثليث» تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

كما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على المنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة المنورة، المهد» وتبوك «تيماء، تبوك» والقصيم «البكيرية، الرس، ضرية، عنيزة» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «القريات، طبرجل».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك تشكلا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وذلك بـ«العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» بالحدود الشمالية، والقريات بمنطقة الجوف.