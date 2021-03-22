بالفيديو.. مقاتلات التحالف تدمر مخزن طائرات مسيرة وعدة مواقع حوثية في صنعاء

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الأحد، مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة صنعاء، كما دمرت موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.

ويأتي ذلك ضمن العمليات العسكرية الموسعة التي يشنها التحالف في عدة محافظات يمنية دعمًا للجيش الوطني وشل محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين.

ووفق مصادر، فإن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على النهدين ودار الرئاسة ومعسكر الصيانة في صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: إن عناصر "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً قوياً على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا خلاله من تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين "تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش".

وأشاد المصدر بدور طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مؤكداً أن طيران التحالف تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة شمال غربي مدينة مأرب.