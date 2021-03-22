أخبار السعودية اليوم.. «نزاهة» تعلن ضبط ضباط وموظفين بقضايا فساد.. و«الصحة» توضح الأعراض الجانبية للقاح كورونا والمانع الوحيد لأخذه

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد؛ حيث تناول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي اليومي توضيح عدد من الحقائق الهامة حول لقاح فيروس كورونا المستجد وأوضح موانع لتناول اللقاح، وإلى التفاصيل:

التحالف يدمر منظومة دفاع جوي لميليشيا الحوثي في مأرب.. ومقاطع توثق «الضربات الموجعة»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب، وأكد التحالف، أن تدمير منظومة الدفاع الجوي الحوثي في مأرب، شمل كافة مكوناته والخبراء الأجانب.

بالفيديو.. «التحالف» يدمر مخزن طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي في صنعاء

نشر تحالف دعم الشرعية، مقاطع فيديو لعملية تدمير مخزن طائرات مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وأعلن التحالف، في وقت سابق، تدمير منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب، مشيرًا إلى أنه مستمر في دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين

إيقاف ضباط وموظفين بجامعات وبنوك والجمارك في قضايا فساد

صَرَّحَ مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة؛ لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

«الصحة»: اشتراط أخذ لقاح كورونا لأداء العمرة لا يزال تحت الدراسة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن اشتراط أخذ لقاح كورونا لأداء العمرة، لا يزال تحت الدراسة، وأوضح أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، مؤكدًا أن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.

الراغبات في الحمل والمرضعات والمتبرعون بالدم.. رسالة من الصحة للفئات الثلاث

وجّهت وزارة الصحة، رسائل على لسان متحدثها الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إلى بعض الفئات، بينها الراغبات في الحمل والمرضعات والمتبرعون بالدم، وقال إنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، كونه لا يؤثر على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث أو له ارتباطات حول ذلك، كما أنه لا يؤثر أيضًا على التبرع بالدم على الإطلاق، وأشار إلى أن جميع الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.

ما هو المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، المانع الوحيد للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقال إن «المانع الوحيد الذي توصلنا إليه لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه فقط أما بقية الأمور فلا تعتبر وبإمكان الجميع الحصول على اللقاح».

«الصحة» توضح أعراض لقاح كورونا المتوقّعة وتحدد طرق التعامل معها

كشفت وزارة الصحة، الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورنا المستجد، وأشارت إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا تتمثل في ألم وانتفاخ تظهر على الذراع يمكن معالجتها بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة وحرارة وقشعريرة وشعور بالإرهاق وصداع، وأضافت أنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

إيقاف 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (6) مواطنين و(8) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (327) رأسًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة، وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم كافة من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة، ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

السفير الفرنسي ينشر مقطعًا للقاء «غير المتوقع» مع قرود منطقة عسير

نشر السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، مقطع فيديو، للقاء وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير، أثناء استقلاله مركبته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

«الأرصاد» عن طقس الاثنين: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الاثنين، على بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن مناطق أخرى تتأثر بسحب رعدية، وقال إن هناك نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وأشار إلى أن شمال وجنوب غرب المملكة تتأثر بسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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