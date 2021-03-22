بعد يوم من التأجيل.. شاهد إطلاق القمر السعودي «شاهين سات»

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم الإثنين، نجاح إطلاق الصاروخ الروسي «سيوز 2» الحامل للقمر السعودي 17 «شاهين سات».

وقالت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر حسابها على «تويتر»: «بكوادرنا الوطنية.. نفخر بنجاح إطلاق القمرالسعودي17 شاهين سات».

وأوردت «الإخبارية» عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر مقطع فيديو لعملية الإطلاق معلقة بالقول: «لقطات من إطلاق الصاروخ الروسي «سيوز -2» الحامل للقمر السعودي شاهين سات».

وكانت وكالة الفضاء الروسية أعلنت أمس تأجيل إطلاق الصاروخ «سيوز 2» من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان.

وأوضحت الوكالة أن تأجيل موعد الإطلاق جاء بعد اكتشاف ارتفاع في الجهد الكهربائي الخاص بنظام التحكم الآلي للصاروخ، إذ تقرر عمل المزيد من الاختبارات عليه للتأكد من جاهزيته، فيما سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن الصاروخ الروسي «سيوز 2» يحمل على متنه القمرين السعوديين السابع عشر «شاهين سات» والقمر «CubeSat» إضافة إلى أقمار صناعية أخرى لعدد من دول العالم، منها ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.

وسيقوم شاهين سات بمهام التصوير الأرضي وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى (0.9) متر، ووزن لا يتجاوز (75) كيلو جرامًا، وأبعاد تصل إلى (56 * 56 * 97) سم.

رابط فيديو لتصنيع القمر

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