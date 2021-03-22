«الحصيني»: أمطار متفاوتة ورياح مثيرة للأتربة على 4 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة إلى لطيفة ليلًا على معظم مناطق المملكة بينما تكون المرتفعات الغربية والجنوبية وطريف معتدلة نهارًا وباردة ليلًا.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الإثنين 9/ 8 / 1442هـ أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق تتراوح الحرارة العظمى بين«32» و«36°» ومعتدلة الى لطيفة ليلًا تتراوح الصغرى بين «18» و«25°» يستثنى من ذلك المرتفعات الغربية والجنوبية وطريف معتدلة نهارًا وباردة ليلًا الحرارة العظمى «25» و«29°» والصغرى بين «10» و«15°».

كما توقع الحصيني هطول أمطار خفيفة على أقصى الشمالية ونشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة إلا ان يصرفها الله على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وشمال المدينة وأجزاء من الإمارات وسلطنة عمان وسوريا والأردن وشمال مصر.

ومن جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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