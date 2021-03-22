«العنف الأسري» يتفاعل مع الفتاة المُعنّفة من أسرتها.. ويؤكد: جارٍ التحقق

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الإثنين، مع واقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل أسرتها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري.

وأوضح مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تم توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة للحالة.

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