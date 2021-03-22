بالفيديو.. التحالف يُدمر ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير ورش تجميع الصواريخ البالستيه وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحمايه المدنيين من الهجمات العدائية للميليشيا الإرهابية.

وأشار التحالف إلى أن العمليات التي يشنها على الميليشيا الحوثي تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده الفرعية.