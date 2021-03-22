السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة



الباحة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

10:47ت م

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