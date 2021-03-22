السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك سعود : الجامعة تدخل عالم الفضاء بعد إطلاقها بنجاح أول قمر صناعي لها CubeSat للأغراض العلمية وتستعد لإطلاق قمر آخر



الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

أعرب معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المكعب CubeSat اليوم من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي " Soyouz2 "، كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.

وقدم معاليه الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالتعليم في المملكة والجامعات على وجه الخصوص لا سيما دعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية وتحفيز أبناء الوطن للمضي قدماً في صناعة التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود رؤية المملكة 2030، كما قدم شكره إلى معالي وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ على ما تجد جامعة الملك سعود من مؤازرة مستمرة من معاليه للنهوض بدورها الأكاديمي على أكمل وجه.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه أدلى به لوكالة الأنباء

وأضاف معاليه أن القمر الصناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالباً من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبيناً أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالباً في كلية الهندسة.

وأوضح أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجماً بإذن الله مع تصنيع بعض أجزائه محلياً وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الصناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم.

// انتهى //

09:59ت م

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الرياض 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأعرب معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المكعب CubeSat اليوم من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي " Soyouz2 "، كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.وقدم معاليه الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- أيدهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالتعليم في المملكة والجامعات على وجه الخصوص لا سيما دعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية وتحفيز أبناء الوطن للمضي قدماً في صناعة التميز في المجالات العلمية التي تعود بالنفع على تنمية الوطن في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود رؤية المملكة 2030، كما قدم شكره إلى معالي وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ على ما تجد جامعة الملك سعود من مؤازرة مستمرة من معاليه للنهوض بدورها الأكاديمي على أكمل وجه.جاء ذلك في تصريح لمعاليه أدلى به لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة نجاح إطلاق القمر الصناعي الأول للجامعة CubeSat الذي يبلغ حجمه 10* 10*10 سم، ويزن كيلوجراماً واحداً، وقال معاليه : إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وأن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها للمحطة الأرضية في الجامعة.وأضاف معاليه أن القمر الصناعي CubSate قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالباً من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبيناً أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالباً في كلية الهندسة.وأوضح أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي CubSate أكبر حجماً بإذن الله مع تصنيع بعض أجزائه محلياً وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الصناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيس، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد الكريم.// انتهى //09:59ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك سعود : الجامعة تدخل عالم الفضاء بعد إطلاقها بنجاح أول قمر صناعي لها CubeSat للأغراض العلمية وتستعد لإطلاق قمر آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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