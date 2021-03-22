السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيهاً على منطقة عسير



أبها 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً حالة الطقس تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، مصحوباً بنشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً - بمشيئة الله تعالى - محافظتي بيشة وتثليث .

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09:55ت م

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