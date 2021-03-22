السعودية اليوم / حجار يستقبل نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك



جدة 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أمس، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة تركوفيتش .

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون في مجالات الاستثمار والتعليم والرقمنة بالتعاون مع صندوق ترانسفورم والسياحة .

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09:37ت م

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