

نيودلهي 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 46 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 212 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و97 شخصا.

// انتهى //

07:46ت م

0014



نيودلهي 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 46 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و646 ألفا و81 شخصا.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 212 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و97 شخصا.// انتهى //07:46ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 46 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.