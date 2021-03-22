السعودية اليوم / الصين تسجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي سبع إصابات جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90106 حالات ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

// انتهى //

07:32ت م

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بكين 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90106 حالات ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.// انتهى //07:32ت م0013

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