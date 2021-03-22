السعودية اليوم / المكسيك تسجل 2133 إصابة و209 وفيات جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 2133 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

07:18ت م

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مكسيكو سيتي 09 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 2133 إصابة جديدة بفيروس كورونا و209 وفيات ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و195772 والوفيات 198036.وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //07:18ت م0012

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