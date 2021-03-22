السعودية اليوم / البرازيل تسجل 47774 إصابةً و 1290 وفاة بفيروس كورونا المستجد



برازيليا 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واس

سجلت البرازيل 47774 إصابة جديدة و 1290 وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11998233 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 294042 وفاة.

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01:09ت م

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برازيليا 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021 م واسسجلت البرازيل 47774 إصابة جديدة و 1290 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11998233 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 294042 وفاة.// انتهى //01:09ت م0004

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