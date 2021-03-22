اخبار السعوديه

السعودية | “البيئة” تكشف عن 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “البيئة” تكشف عن 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية غابات السودة ‏والتي تقع غرب مدينة أبها بـ 25 كيلومترا، كأحد أهم أماكن ‏السياحة الطبيعية في المملكة، والتي تستقبل آلاف الزوار سنوياً. ‏

وعددت الوزارة أهم الخصائص التي تتميز بها تلك الغابات، ‏وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغابات، مبينة أنها ترتفع عن ‏سطح البحر بأكثر من 3 آلاف م2، ولا تتعدى درجة حرارتها في ‏الصيف 25 درجة مئوية.‏

وبينت أن أجواءها ربيعية ممطرة، وتتمتع بخصائص بيئية خلابة، ‏وأعلى نسبة أمطار طوال العام، وبها غابات كثيفة من أشجار ‏العرعر، بالإضافة إلى أن بها أرضاً مستوية وحواف منحدرة وانكسارات حادة.‏

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا