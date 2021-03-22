السعودية | “البيئة” تكشف عن 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “البيئة” تكشف عن 9 مزايا تدفعك لزيارة غابات السودة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية غابات السودة والتي تقع غرب مدينة أبها بـ 25 كيلومترا، كأحد أهم أماكن السياحة الطبيعية في المملكة، والتي تستقبل آلاف الزوار سنوياً.
وعددت الوزارة أهم الخصائص التي تتميز بها تلك الغابات، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغابات، مبينة أنها ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 3 آلاف م2، ولا تتعدى درجة حرارتها في الصيف 25 درجة مئوية.
وبينت أن أجواءها ربيعية ممطرة، وتتمتع بخصائص بيئية خلابة، وأعلى نسبة أمطار طوال العام، وبها غابات كثيفة من أشجار العرعر، بالإضافة إلى أن بها أرضاً مستوية وحواف منحدرة وانكسارات حادة.