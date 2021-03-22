الزعاق يوضح سبب تسمية بعض الشهور العربية بأسمائها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، سبب تسمية بعض الشهور العربية بأسمائها، مبينًا أن بعضها سُمي على حسب الفصول، ونفس الحال أيضًا ينطبق على شهر مارس الميلادي.

دلالة على دخول الربيع

وقال الزعاق، إن شهرَي ربيع الأول وربيع الثاني كانا دلالة على دخول الربيع، فيما كان شهرا جمادى الأولى وجمادى الآخرة دلالة على دخول الشتاء.

وأضاف أن شهر رمضان مأخوذ من “رمض الأرض إذا اشتدّت حرارتها”، مشيرًا إلى أن شهر مارس يُسمى في العراق وبلاد الشام بـ “آذار”، وهذه كلمة مشتقة من “هذر” البابلية.

قصف الرعد ووميض البرق

وبيّن أن هذر تعني قصف الرعد ووميض البرق وهدير السحب، حيث إنه يعد موسمًا انتقاليًا من موسم الشتاء إلى موسم الصيف، لهذا يسميه البعض الهدار؛ لأن هدير السحب فيه على مدار الساعة.

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