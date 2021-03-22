شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شهور ميلادية وهجرية استمدت تسميتها بحسب فصول السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، إن بعض الشهور العربية سميت على حسب الفصول، مثل ربيع أول وربيع ثاني الذي يدل على موسم الربيع.

وأضاف أن جماد أول وجماد ثاني دلالة على الشتاء، بينما شهر رمضان فاستمد اسمه من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.

ونوه بأن شهر مارس يتم تسميته في العراق وبلاد الشام بـ"آذار"وهي مشتقة من "آذرة البابلية" وهي تعني قصف الرعد، ويشهد هذا الشهر موسم انتقالي من الشتاء إلى الربيع.