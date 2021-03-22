شكرا لمتابعة خبر عن العقوبة المتوقعة ضد معذب الخيل بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

على خلفية اعتداء مواطن في جدة على خيلٍ، محدثًا به إصابات بجسمه، أكد مصدر قانوني أن المتهم قد يواجه عقوبات مخالفة قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

وينص نظام الرفق بالحيوان على معاقبة كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية، بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، و في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، تضاعف الغرامة.

يذكر أن إمارة مكة المكرمة أعلنت القبض على المواطن المتهم، والذي تباهى أمام رفاقه بالاعتداء على الخيل، وتم توقيفه تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.