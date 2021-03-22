شكرا لمتابعة خبر عن أول إجراء رسمي تجاه معنفة المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الاثنين، عن أول إجراء رسمي، تجاه تعرض فتاة بالمدينة المنورة للتعنيف على يد والدها.

وقال المركز، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح بأنه تم رصد الحالة، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة للحالة.

وكانت " صدى " قد نشرت عن استغاثة الفتاة بالشرطة لإنقاذها من يد والدها، مهددة بالإنتحار إذا لم تجد حلا.