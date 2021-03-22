شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تلجأ لفسخ النكاح بسبب بخل زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تقدمت زوجة برفع دعوى فسخ نكاح ضد زوجها، بسبب تقصيره في الإنفاق على المنزل وعلى أبنائه.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أن زوجها شديد الكرم ويقيم ولائم للعشاء والغداء لأقاربه فقط، ولكنه يرفض دفع مصاريف أبنائه أو إعطائها المال للانفاق على المنزل.

وأشارت إلى أن زوجها دائما ما يكرر مقولة إنه لا يملك المال، فتضطر اللجوء إلى أهلها حتى تسد حاجة أبنائها، بحسب الوطن.

وبينت أنها كثيرا ما حاولت نصح زوجها بالاهتمام بأسرته وأطفاله وتوفير ما يلزمهم، بدلا من العزائم للآخرين، لكنه في كل مرة لا يستمع لها ويترك المنزل لعدة أيام ثم يعود.