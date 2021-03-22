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معنفة بالمدينة تستغيث: "يا الشرطة بياخذوني يا بنتحر"

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

استغاثت فتاة بالمدينة المنورة من تعنيف والدها، مطالبة الجهات المعنية بإنقاذها من بين يديه.

وأوضحت الفتاة أنها تعرضت للتعنيف، وفي حال لم يتم إنقاذها ستلجأ الانتحار، قائلة: "يا الشرطة بياخذوني يا بنتحر".

وتصدر وسم " انقذوا بنت المدينة " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل تويتر على مستوى المملكة.

ومن جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الحالة، موضحًا أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصه لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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