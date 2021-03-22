شكرا لمتابعة خبر عن معنفة بالمدينة تستغيث: "يا الشرطة بياخذوني يا بنتحر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

استغاثت فتاة بالمدينة المنورة من تعنيف والدها، مطالبة الجهات المعنية بإنقاذها من بين يديه.

وأوضحت الفتاة أنها تعرضت للتعنيف، وفي حال لم يتم إنقاذها ستلجأ الانتحار، قائلة: "يا الشرطة بياخذوني يا بنتحر".

وتصدر وسم " انقذوا بنت المدينة " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل تويتر على مستوى المملكة.

ومن جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الحالة، موضحًا أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصه لإتخاذ الاجراءات اللازمة.