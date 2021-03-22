شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سمسار قروض يعد مذيع الراصد بـ 1000 ريال مقابل كل عميل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سلط برنامج " الراصد " الضوء على الفخ الذي يسقط فيه المتعثرين في سداد قروضهم للبنوك بلجوئهم لمسددي القروض المتعثرة " سماسرة القروض ".

وأجرى مذيع برنامج الراصد اتصالا هاتفيا بسمسار قروض سعودي، أوهمه بأنه متعثر في سداد 200 ألف ريال متبقية للبنك، وراتبه 10 آلاف ريال، ليطلب منه السمسار تعريف بالراتب، ودفتر الشيكات مقابل أن يعطيه سيارات .

وسأل المذيع السمسار حول إمكانية جلب عملاء له، ليرد عليه بأن نسبته 1000 ريال على كل عميل مشيراً إلى أنهم يعطون 6000 فائدة لكل 200 ألف ريال.

وعن قيمة راتب التمويل، قال السمسار "إنه يعطي 18 ألف راتب ويطلعله تمويل من 40 لـ 50 ألف ريال من منصة إمكان".