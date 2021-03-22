الإطاحة بمواطن طعن قائد مركبة وأحد المارة في خميس مشيط

أعلنت وزارة الداخلية، الإطاحة بمواطن، اعتدى بآلة حادة على قائد مركبة، وأحد المارة في طريق فرعي بمحافظة خميس مشيط.

وقالت وزارة الداخلية، في مقطع بثته عبر حسابها بـ«سناب شات»، إن الجهات المعنية باشرت التحقيق في المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالاعتداء بآلة حادة على قائد مركبة، وأحد المارة في طريق فرعي بمحافظة خميس مشيط.

وأكدت أنه تم تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي، للاشتباه في حالته الصحية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

