بضربات موجعة للميليشيا.. شاهد مقاتلات التحالف تُدمر عدة أهداف عسكرية للحوثي في مأرب

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، مجموعة من مقاطع الفيديو التي توثق العملية التي تشنها مقاتلات التحالف حاليًا في محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني.

ووثقت مقاطع الفيديو، استهداف مقاتلات التحالف لمجموعة من الأهداف العسكرية للميليشيات بشكل دقيق وتدميرها.

وأكد تحالف دعم الشرعية، أن الضربات الموجهة للميليشيا الإرهابية تأثيرها موجع على الحوثي، وأن جميع عملياته العسكرية في اليمن متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية قد بدأت عمليتها العسكرية في مأرب قبل 24 ساعة ومازالت جارية؛ دعمًا للجيش الوطني في قتاله الدائر حاليا مع الميليشيا الحوثية.