«الصحة» توضح أعراض لقاح كورونا المتوقّعة وتحدد طرق التعامل معها

كشفت وزارة الصحة، الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورنا المستجد.

وشاركت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مقطع «فيديوجراف» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًا، قد يكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعور بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت وزارة الصحة، أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا تتمثل في:

- ألم وانتفاخ تظهر على الذراع يمكن معالجتها بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة.

- حرارة وقشعريرة

- شعور بالإرهاق

- صداع

وأضافت وزارة الصحة، أنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

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