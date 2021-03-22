لقاء وظيفي بفرع الموارد البشرية في الشرقية

نظمت إدارة التوطين بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشرقية لقاء وظيفيًّ مع إحدى الشركات الوطنية بالمنطقة الشرقية، وذلك في مقر فرع الوزارة، وبإشراف مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة فهد بن سعد الزعبي.

وتزامن اللقاء مع توطين مهنة خدمة العملاء عن بعد للعاملين بنظام العمل عن بعد، وتم التنسيق مع شركة في القطاع الخاص للترشيح على 30 وظيفة بمهنة خدمة العملاء عن بعد (تنفيذي مركز الاتصال)، كما شاركت إدارة العمل وتأهيل المستفيدين بجمعية البر الشرقيه لدعم ٢٦ مستفيدًا ومستفيدة للتقديم على الفرص الوظيفية الشاغرة.

ويأتي عقد الملتقى انطلاقًا من دعم التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية بين إدارة التوطين ممثلة في الإدارة العامة للتوطين المناطقي وفرع الوزارة والشركات الكبرى في القطاع الخاص والتي تسهم في رفع معدلات توطين الوظائف للكوادر الوطنية في سوق العمل.