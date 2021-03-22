ما السر وراء ارتفاع أسعار الرمال 350 %

ارتفعت أسعار الرمال الموردة مصانع الخرسانة الجاهزة والطابوق في الأحساء بنسبة 350 % خلال الـ 3 أسابيع الماضية بالتزامن مع إغلاق بعض المواقع المخصصة لسحب الرمال القريبة من النطاق الجغرافي للمحافظة فضلًا عن عمليات النهل الغير مشروع للرمال والتعديات، مما تسبب في ارتفاع أسعار جميع المنتجات المرتبطة تصنيعيًا بالرمال، بالإضافة إلى توقف مشاريع البناء.

إيقاف السحب

وأشار الرئيس السابق للجنة الخرسانة الجاهزة والطابوق في غرفة الأحساء المهندس سليمان العفالق لـ«دوت الخليج»، إلى أن مصانع الخرسانة الجاهزة والطابوق، أحد أبرز الجهات المستفيدة من الرمال، ومع قرار إيقاف سحب الرمال في المواقع القريبة، ارتفع سعر توريد الرمال من 4 ريال للطن الواحد إلى 18 ريالًا للطن، رغم أن الأحساء تعتبر من المناطق الأكثر وفرة في الرمال، وكانت أسعاره قبل قرار المنع معقولة وفي متناول الجميع، مؤكدًا أن ذلك، تسبب في ارتفاع أسعار التكلفة، ووقوع المصانع في حرج شديد مع العملاء من أفراد وشركات في عدم التزامهم بعقود توفير الطلبات من الخرسانة الجاهزة والطابوق في المواعيد المحددة، وكذلك اضطرار المصانع في رفع أسعار التكلفة على العملاء، وتكبد بعض المصانع لخسائر مالية بسبب التزامهم بعقود مسبقة مع الشركات والأفراد بالأسعار السابقة.

مناطق صحراوية

وكشف عاملون في نقل الرمال، أنهم تفاجئوا قبل أسبوعين بقرار منع سحب الرمال من المواقع الـ 3 القريبة للأحساء، وتحديدًا في كل من: المنطقة الصحراوية الواقعة بعد حي السلمانية جنوب الهفوف (جنوب دوار المعدات)، والمنطقة الصحراوية الواقعة على امتداد طريق الهفوف – شاطئ العقير الجديد، بالإضافة إلى موقع آخر في مدينة العيون، موضحين أن متوسط سعر الشحنة في السابق تراوح بين 155 و 170 ريالًا حسب موقع التوصيل داخل حاضرة الأحساء، ووصل في ذروته الآن إلى 700 ريال للشحنة الواحدة، بسبب توريده من مناطق بعيدة تتجاوز مسافة الـ 70 كيلومترًا من أطراف الأحساء.

انتهاء الأزمة

وأكد أمين عام غرفة الأحساء الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك لـ«دوت الخليج»، اقتراب موعد انتهاء أزمة شح الرمال خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن مجموعة من الشركات والمؤسسات والمصانع المتضررة من قرار إغلاق مواقع سحب الرمال، تواصلوا مع جهات الاختصاص في الغرفة، للتدخل وإيجاد الحل سريعًا.

وأضاف أن الغرفة، تبحث مع الجهات ذات العلاقة، آلية سماح للشركات بمزاولة نشاطها في سحب الرمال بصفة مؤقتة، ريثما تستكمل إجراءات التصاريح، لافتًا إلى تأثر سوقي الخرسانة والطابوق في الأحساء بذلك، مشددًا على اهتمام الغرفة بذلك، والتواصل مستمر مع الجهات الأخرى لتوحيد الجهود.