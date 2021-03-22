إزالة 9 حظائر عشوائية

أزالت الفِرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 9 حظائر أغنام عشوائية، ضمن نطاقها الإشرافي، وأسفرت الإزالة عن مصادرة 68 رأساً من الأغنام وتسليمها لوحدة الذبح، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة من قبل المراقبين.

كما قامت وكالة البلديات بـ 117 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، وأثمرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية، إضافةً إلى إشعار 27 منشأة تجارية أُخرى بمراجعة البلدية، لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.