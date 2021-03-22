كما قامت وكالة البلديات بـ 117 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، وأثمرت عن إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية، إضافةً إلى إشعار 27 منشأة تجارية أُخرى بمراجعة البلدية، لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 9 حظائر عشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.