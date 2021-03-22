إعادة فتح مشروع زمزم

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن وضع الخطة الإستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19). وأوضح السديس أن شركة المياه الوطنية المشغّل الرسمي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بصدد البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 شعبان 1442، مشيرًا إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة (1م) وحتى الساعة (9م) خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.



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