شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 367 إصابة جديدة بكورونا.. ورصدنا تذبذباً في «المؤكدة» و«الحرجة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) بمشاركة الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين: «تم تسجيل 367 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (385020) حالة، من بينها (3999) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (584) حالة حرجة، وعدد المتعافين في المملكة -ولله الحمد- وصل إلى (374412) حالة بإضافة (277) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6609) حالات، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة».

وأشار إلى أن بعض الدول حول العالم بدأت ترصد حالات جديدة وموجات إضافية أُطلق عليها الموجات الثالثة؛ ما يتوجب ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية. وبين أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا وصل إلى 3.026.355 جرعة معطاة، في كافة مناطق المملكة، لافتا إلى أن هناك فئات ممن لهم أولوية في أخذ اللقاح ومن بينهم المصابون بمتلازمة داون والذين قد لا يستطيعون إيصال صوتهم لنا ومن الواجب أن نقوم نحن بإيصال صوتهم والاهتمام بهم. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، كما أنه لا يؤثر على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث أو له ارتباطات حول ذلك، مبينا أنه لا يؤثر أيضا على التبرع بالدم على الإطلاق، كما لا يوجد ارتباط بين اللقاحات والجلطات كمسبب لها.

ونوه الى أن السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، ولن يؤثر عليها ولا على الرضيع، مؤكدا أنه لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح.

وأفاد أن مراكز صحية أكدت إجراء 8.020.698 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ2.150.746 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ30.093.504 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14620431) فحصا مخبريا دقيقا.

«البلدية» تطلق خدمة التقييم الذاتي

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان لتنصيف المقاولين المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد قطان، إطلاق «خدمة التقييم الذاتي» وهي خدمة متوفرة لجميع المنشآت التجارية المسجلة في منصة «بلدي» التي تملك رخصا بلدية سواء منتهية أو قائمة، حيث يتطلب من المنشآت الدخول إلى منصة بلدي والإجابة على الأسئلة الموجودة حسب نشاط المنشأة للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية.

وفي ما يخص السكن الجماعي خلال آخر 25 يوما الماضية، ذكر أنه تمت زيارة أكثر من 2000 مقر غطت قرابة 148 ألف عامل تم ضبط 3597 مخالفة، وتم منح قرابة 13 ألف إنذار حيث تمثلت المخالفات في مساكن العمالة بعدم الالتزام بشرط المساحة في غرف النوم وأماكن تجمع العمالة (4 أمتار مربعة لكل عامل).

29191 مخالفة للإجراءات الاحترازية

من جهة ثانية، بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 29191 مخالفة، للمدة من 1/‏8/‏1442هـ حتى 7/‏8/‏1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (10949) مخالفة، تلتها مكة المكرمة (7064)، الشرقية (3869)، القصيم (1707)، المدينة المنورة (1318)، الجوف (1196)، حائل (656)، الباحة (645)، تبوك (608)، الحدود الشمالية (483)، عسير (467)، جازان (139)، نجران (90). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.