شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الدنماركي لـ الخليج 365: السعودية واجهت كورونا بيد قوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏ أكد السفير الدنماركي لدى المملكة اولي مولسبي، أن الممارسين الصحيين في السعودية تعاملوا مع جائحة كورونا بطريقة مثيرة للإعجاب وتحكم تام، وقال إن المملكة أظهرت قدرات كبيرة في التحكم على الجائحة، وقادت المواطنين بيد قوية بفرض التدابير الاحترازية كمنع التجول والإغلاق وزيادة إجراءات التعقيم، ما ساهم في تحقيق نجاح كبير إذ إن المملكة لا تزال في وضع أفضل كثير من حيث أعداد الإصابات بالمقارنة مع كثير من دول العالم.

وقال مولسبي لـ "الخليج 365": شعرت وأعضاء السفارة بأمان تام في المملكة منذ بداية الجائحة، وأجرينا فحوصات كورونا مرات عدة على مدار العام الماضي، واتبعت السفارة استراتيجية «الأمان أفضل من الندم» التي تعني أنه في حالة الحالات الضرورية نفضل إجراء فحص الكورونا مرات عدة لضمان سلامة بيئة العمل في السفارة، مشيراً إلى وجود خيارات متعددة لإجراء التحليل إما عن طريق المستشفيات، أو أخذ المسحة للاختبار في المركبة، أو في المنزل، وبغض النظر عن أي خيار ستختاره ستتلقى دوماً درجة عالية من المعايير والود من الممارسين الصحيين.

«تلقيت و2 من زملائي بالسفارة اللقاح في المملكة وكانت تجربة رائعة ومريحة، نتطلع لأن يقوم جميع الزملاء هنا بتلقي اللقاح في السعودية»

تمكين المرأة

وأشاد السفير الدنماركي بتزايد تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في المملكة، وقال «أثناء وجودي في المملكة أصبح من القانوني للمرأة قيادة السيارة والسفر إلى الخارج وأصبح المزيد من النساء يحصلن على مناصب بارزة في القطاعين العام والخاص، وقرأت على موقع «لينكد إن» أن وزارة الثقافة السعودية وصلت إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المناصب العليا وهذه أخبار ممتازة.

ووصف اليوم العالمي للمرأة بالسعيد للنساء، «في السفارة الدنماركية، احتفلنا أيضاً بهذا اليوم الخاص من خلال مشاركة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات ذات صلة ومهمة من قِبَل الموظفات في السفارة.

ونحن ندعم ونؤكد أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنشطتنا، وفي السفارة الدنماركية، استضفنا نقاشاً مع نساء سعوديات لتبادل الآراء حول أهمية تمكين المرأة»

رؤية 2030

واعتبر السفير الدنماركي رؤية 2030 خطة إصلاح رئيسية للمملكة، «أنا متحمس للغاية لمشاهدة المزيد من التطوير في مجال الطاقة المتجددة، والتركيز على الحياة الصحية، الإنتاج العضوي، صناعة السياحة، والاستثمارات الأجنبية، وما إلى ذلك أكثر خلال السنوات القادمة، لقد قطعوا شوطاً طويلاً بالفعل وهناك تركيز قوي على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقة المتجددة والسياحة والاستثمارات. أستطيع أن أرى تقدماً واضحاً في تنفيذ رؤية 2030 حتى الآن.

وفي الجوف، يقومون ببناء مزرعة لطاقة الرياح بقدرة 415 ميجاوات، وهي أول مزرعة لطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية، مع توربينات الرياح المصنعة من قِبَل شركة فيستاس الدنماركية البارزة. إنني أتطلع إلى تجربة دوران توربينات الرياح الدنماركية في شمال المملكة العربية السعودية كما نأمل هذا العام».

السياح الدنماركيون في المملكة قريباً

قال السفير الدنماركي لـ«الخليج 365»: أعيش في المملكة منذ 3 سنوات ونصف وشهدت بشكل مباشر تغيرات تقدمية ومثيرة للإعجاب، شاركت في سباق الفورميلا أي بنسخته الأولى في 2018، وموسم الرياض 2019، إضافة إلى بعض الحفلات العالمية الكبيرة، ومباريات التنس، وكرة القدم، ونزال Clash on the Dunes الشهير للملاكمة ولم أكن أتخيل عندما وصلت إلى المملكة في سبتمبر 2017 أن أمرّ بكل هذه الأحداث فقط بعد عام واحد من وصولي، حقاً إنه شيء رائع.

كما شاركت في فعاليات لم يكن ليمكنني مشاهدتها في الدنمارك على سبيل المثال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، معرض Desert X في العلا حيث احتوى على قطعة فنية لفنان دنماركي، طواف السعودية حيث حصل الفريق الدنماركي للدراجات Riwal Readinez على المركز الأول، والكثير من مهرجانات التمور وفعاليات أخرى.

وأضاف: أنا متأكد من رؤية السياح الدنماركيين في السعودية قريباً لا سيما أن السفارة الدنماركية تروج لصناعة الترفيه في المملكة ومناطق الجذب السياحي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وكذلك في وسائل الإعلام الدنماركية.

ولقد أحضرت بالفعل العديد من الأصدقاء الدنماركيين وأفراد الأسرة إلى المملكة لأنني أريدهم أن يحظوا ببعض التجارب المدهشة التي مررتُ بها هنا وحتى الآن قد أُعجِبوا بها تماماً مثلي.