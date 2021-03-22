شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات خضراء وحمراء على أبواب المسجد الحرام لمنع الزحام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إجراءاتها الاحترازية على أبواب المسجد الحرام لتحقيق الهدف المنشود الذي تسعى الرئاسة في أن يتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم براحة وسكينة.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد الجعيد أن الإدارة تعدّ الواجهة التي تستقبل الزوار والمعتمرين عند قدومهم للحرم وتقوم بضبط عملية الدخول والخروج وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام لأداء مناسكهم بطمأنينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، مشيراً إلى أن 150 موظفاً مؤهلين علمياً وعملياً يؤدون مهماتهم على مدار 24 ساعة، كما تم تنظيم حراسات على الأبواب وتمييزهم بالزي الرسمي والبطاقات التعريفية، وتتلخص مهمتهم في الإرشاد والتوجيه وتحقيق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.

وأشار الجعيد إلى أن هناك أبواباً مزودة بإشارات ضوئية ولوحاتٍ إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، مع ضبط الدخول إلى المسجد وقت خروج المصلين لما قد يسبب ذلك في حالات اختناق.