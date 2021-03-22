شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» للأمهات: أنتنّ أحد عوامل نجاح التعليم عن بُعد.. شكراً والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - امتدحت وزارة التعليم دور الأمهات في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، والجهود التي بذلنها لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائهن خلال فترة تعليق الحضور مكانياً للدراسة، والتحوّل للحضور المتزامن عن بُعد، جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم الأم الذي صادف أمس (الأحد) 21 مارس. وقالت الوزارة إن دور الأم يتكامل مع بقية عناصر المنظومة التعليمية عبر منصة «مدرستي»؛ استشعاراً منها بأهمية المسؤولية المشتركة بين المدرسة والأسرة، ودورها في تهيئة البيئة المنزلية والأسرية المناسبة للتحصيل الدراسي، والتفاعل مع التعليمات والإرشادات الغذائية الموجودة على المنصة. وامتد دور الأم في رحلة التعليم عن بُعد في المتابعة والمراقبة والتفاعل، والتحفيز والتشجيع الدائم، واستنفار الدوافع الذاتية لأبنائها نحو مزيد من التفوق والنجاح، وتعظيم الاستفادة من أدوات ووسائل التعليم عن بُعد سواء خدمات منصة مدرستي ، أو الروضة الافتراضية، أو قنوات عين؛ مما ساهم في تحقيق نموذج سعودي فريد في التعليم عن بُعد. وأضافت وزارة التعليم أن دور الأم ظهر جلياً في مواكبتها لنظام «التعليم عن بُعد» في ظل انتشار فايروس كورونا ، وتفاعلها مع المهام غير التقليدية الملقاة على عاتقها في تنظيم وقت الأبناء، وإدارة شؤون حياتهم اليومية، وضبط أوقاتهم لحضور جميع الدروس التعليمية على الإنترنت، وقياس مستويات التحصيل الدراسي.