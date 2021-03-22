شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. «الأهلية» شرط للتطعيم من سن 16 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم»، أن التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، متاح بدءا من 16 عاما، بشرط الخضوع لتقييم الأهلية، بعد التسجيل في تطبيق صحتي.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي طبقا للموافقة المشروطة على تحصين الأشخاص بعمر 16 سنة فما فوق ضد فيروس «كورونا».

من جهة أخرى، نفى المصدر وجود أي تغييرات في خطط التوسع باللقاحات، وفق الجدول الزمني المعد مسبقا، وبما يحقق المستهدف بنسبة 70% من السكان.

الأسبرين واللقاح

في سياق آخر، أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د.عبدالله عسيري عدم وجود علاقة بين لقاحات كورونا والأسبيرين سلباً إو إيجاباً.

وأضاف: ‏«استخدام الأسبيرين لأي سبب لا يمنع من تناول لقاحي إسترازينيكا وفايزر»، مشيرا إلى أنه بعد تلقي اللقاح يفضل عدم تناول الأسبرين دون داع طبي آخر.

الموجة الثالثة

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن بعض الدول حول العالم بدأت ترصد حالات جديدة وموجات إضافية أُطلق عليها الموجات الثالثة، مما يتطلب ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية لكي نواصل التصدي لهذه الجائحة.

وأبان، خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس، أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا وصل إلى 3026355 جرعة في كافة مناطق المملكة، لافتاً إلى أن مصابي متلازمة داون، والذين قد لا يستطيعون إيصال صوتهم لنا، ضمن الفئات المستهدفة.

الخصوبة والحمل

وأوضح أنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن التطعيم لا يؤثر على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث، كما لا يؤثر أيضا على التبرع بالدم، ولا يوجد ارتباط بين اللقاحات والجلطات.

ولفت «العبدالعالي»، إلى أن المانع الوحيد للقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه، منوها إلى أن السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، ولن يؤثر عليها ولا على الرضيع.

وقال: «هناك دراسات مبشرة حول إعطاء الحوامل اللقاح بالإضافة إلى بقية الأعمار»، نافياً أن يكون من الضرورة إجراء فحوصات كورونا قبل أخذ اللقاحات، وأكد عدم تسجيل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح، ونصح من ينوي أداء العمرة بالمسارعة في أخذ اللقاح.

إصابات جديدة

وأضاف د. العبدالعالي: إنه تم تسجيل 367 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 385020 حالة، من بينها 3999 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 584 حالة حرجة.

وأوضح أن عدد المتعافين في المملكة، وصل إلى 374412 حالة بإضافة 277 حالة تعاف جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 6609 حالات، بإضافة 7 حالات جديدة.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنصيف المقاولين المتحدث الرسمي للوزارة د. أحمد قطان، إطلاق خدمة «خدمة التقييم الذاتي»، مشيرا إلى أنها متوفرة لجميع المنشآت التجارية المسجلة في منصة «بلدي»، والتي تمتلك رخصا بلدية سواء منتهية أو قائمة.

ودعا «قطان»، خلال المؤتمر، جميع المنشآت إلى استخدام التقييم الذاتي لارتباطه الوثيق بعملية الرقابة والتفتيش.

وفيما يخص السكن الجماعي خلال آخر 25 يوما، أوضح «قطان»، أنه جرى زيارة أكثر من 2000 مسكن غطت قرابة 148 ألف عامل، وتم ضبط 3597 مخالفة، و13 ألف إنذار، وتمثلت المخالفات في عدم الالتزام بشرط المساحة في غرف النوم وأماكن تجمع العمالة «4 أمتار مربع لكل عامل»، كذلك عدم الالتزام بالنسبة المحددة لدورات المياه لعدد الأشخاص وهي واحدة لكل 5 أشخاص.