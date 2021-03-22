شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الأستاذ محمد الوعيل بمقبرة شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيع جثمان الإعلامي محمد الوعيل، رئيس تحرير صحيفة ”الخليج 365” الأسبق، في مقبرة شمال الرياض بالعاصمة، بعد عصر أمس الأحد، بحضور العديد من أهل ومحبي الراحل وعدد من الإعلاميين، وسط الدعوات له بالرحمة والمغفرة.

والإعلامي محمد الوعيل له مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات في الصحافة داخل المملكة، وبدأ الوعيل مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عاما في جريدة «الرياض»، لينتقل بعدها في مواقع قيادية بجريدة «الجزيرة»، كما ترأس تحرير «المسائية». إلى ذلك، خاض الراحل -عبر مشواره الطويل- العديد من المعارك الفكرية والصحافية، وعرف بقلمه المميز وآرائه الواضحة ومواقفه الراسخة، وله العديد من المؤلفات، آخرها كتاب «شهود هذا العصر» الذي نشره بداية هذا العام الهجري، كما تولى العديد من المناصب، وحصل على عضويات عدد من الهيئات الإعلامية والأدبية والسياسية.