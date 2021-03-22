شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «إحسان».. توحيد الجهود وتسخير التقنية لخدمة المتبرعين والمحتاجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق مختصون على أن إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية، خطوة هامة نحو تكامل العمل الخيري تحت مظلة موحدة من أجل تقديم خدماتها لأكبر عدد من المحتاجين إليه، مشيرين إلى أنها ستكون حلا جذريا لمتابعة كافة عمليات جمع الأموال والتبرعات لأهداف خيرية وتطوعية والمساهمة في التنمية الإنسانية.

كفاءة واستدامة

وبين المدير التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، صالح العمري، أن المنصة، تمثل تجسيدا لجانب مضيء لجهود حكومتنا الرشيدة، وسيكون لها التأثير الملموس لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا أن «إحسان»، تمثل ابتكارا لمواجهة أكثر المشاكل التي يعاني منها بعض مستفيدي الجمعيات الخيرية، وكذلك تحقيق الدعم للمحتاجين بصورة مستدامة وفعالة، بالإضافة إلى أن أحد أهم أهدافها الرئيسية هو تعزيز المسؤولية الاجتماعية بشكل عام، وتحسين كفاءة العمل التنموي، والارتقاء بقيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى الأفراد أو المؤسسات.

حوكمة تكاملية

وقال الأستاذ المساعد في الذكاء الاصطناعي والشبكات اللاسلكية، مستشار التحول الرقمي وذكاء الأعمال ودعم اتخاذ القرار بجامعة جدة د. عبدالله الدرعاني إن منصة إحسان إحدى المبادرات العظيمة التي أطلقتها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري والتطوعي، وتهدف لحوكمة العمل الخيري وتطويره ورقمنته في المملكة، مشيرا إلى أن المنصة تجمع ما بين الشفافية والحوكمة ومتابعة الأعمال الخيرية ووصولها بأمان للمستحقين بصورة عادلة تضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن الأعمال التحولية الرقمية هي دليل نجاح رؤية المملكة التي دمجت الأعمال والتقنية، لربط الإنسان بالأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية المباركة، مشيرا إلى أن المنصة تربط القطاع غير الربحي والجهات الأخرى بطريقة تكاملية محوكمة بمعايير عالية الجودة وقادرة على تحقيق الأهداف بدقة عالية وفقا لبيانات موثقة وتقارير دورية تعكس مدى الاهتمام بالإنسانية ومتطلبات الحياة الأساسية وتنقل العمل الخيري من مجرد اجتهادات إلى عمل مؤسسي يجمع جميع المنصات الأخرى المهتمة بالعمل الخيري وأصحاب العطاء والمستفيدين، كما أنها تتيح تطبيق معايير الجودة والحوكمة والشفافية، وفق أساسيات التعاملات الإنسانية.

وأكد أن هذه المنصة ستكون حلا جذريا لمتابعة كافة عمليات جمع الأموال والتبرعات لأهداف خيرية وتطوعية والمساهمة في التنمية الإنسانية، مشيرا إلى أن الحلول الذكية التي ساهمت فيها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تمثل تكاملا نوعيا مع مرتكزات ومحاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لمجتمع رقمي حيوي واقتصاد رقمي مزدهر للمساهمة في الوطن الطموح.

تحليل البيانات

وأوضح المختص في تقنية المعلومات في الكلية التقنية م. بندر الحديثي أن المنصة تهدف لتيسير البذل والتبرعات، وتتيح التعاون من أبناء وطننا الغالي للسداد عن سجناء الحقوق المالية ولا يخفى مدى التفاعل الكبير الذي وجدته هذه المبادرة الرائعة، وكذلك مبادرة إغاثة والتي بدورها تتيح المساهمة في المشاريع الإغاثية والأعمال الإنسانية في مختلف دول العالم وغيرها الكثير بفضل من الله، أولا ثم القائمين على هذه الأفكار ودعمها لترى النور.

وقال إن إطلاق منصة إحسان الإلكترونية بمثابة نظرة ثاقبة من قادتنا لتوحيد الجهود في الأعمال الخيرية وإيجاد منصة تجمع مثل هذه المبادرات النبيلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات وتطويرها والعمل على استدامتها، من خلال دراسة الحاجة والأثر، والصورة الحقيقة لاحتياجات المواطن، إضافة إلى دور المنصة في تعزيز العمل الخيري.

وأكد أن علم البيانات ودراستها وتحليلها من العلوم المؤثرة بشكل مباشر في تطوير الأعمال، ولذلك أولى أصحاب القرار اهتماما ملحوظا للاستفادة منه وجعله داعما رئيسيا في خطى التنمية وأداة فعالة في جميع المجالات، كل التوفيق والنجاح والخير لوطننا الغالي.