شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية من مركز الملك سلمان للمستفيدين بعبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 4 حتى 10 مارس 2021م في عيادة الطوارئ 17 مستفيداً، وعيادة الباطنية 205 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف 187 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العيادات 424 مستفيداً.

وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 225 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 88 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، كما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات.