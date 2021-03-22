شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جولة تغلق 144 نشاطا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 10057 جولة رقابية لأمانة المنطقة الشرقية، و303 جولات مشتركة، في الفترة من 14 مارس - 20 مارس2021م،، عن إغلاق 144منشأة مخالفة، وتحرير 483 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وإبراز تطبيق «توكلنا»، والمخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأبانت الأمانة بأن مركز البلاغات 940 تلقى خلال تلك الفترة، 3637 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والملاحظات البلدية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود الأمانة الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودَعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.