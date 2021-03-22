شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف مخالفة للتدابير الوقائية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الداخلية، عن تسجيل 29191 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك خلال الفترة من 1 - 8 - 1442هـ حتى 7 - 8 - 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 10949، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 7064، ثم المنطقة الشرقية بـ 3869، ومنطقة القصيم بـ 1707، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1318، ومنطقة الجوف بـ 1196، ومنطقة حائل بـ 656، ومنطقة الباحة بـ 645، ومنطقة تبوك بـ 608، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 483، ومنطقة عسير بـ 467، ومنطقة جازان بـ 139، ومنطقة نجران بـ 90. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.