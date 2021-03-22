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29 ألف مخالفة للتدابير الوقائية في أسبوع

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الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الداخلية، عن تسجيل 29191 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كوفيد 19»، وذلك خلال الفترة من 1 - 8 - 1442هـ حتى 7 - 8 - 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 10949، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 7064، ثم المنطقة الشرقية بـ 3869، ومنطقة القصيم بـ 1707، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1318، ومنطقة الجوف بـ 1196، ومنطقة حائل بـ 656، ومنطقة الباحة بـ 645، ومنطقة تبوك بـ 608، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 483، ومنطقة عسير بـ 467، ومنطقة جازان بـ 139، ومنطقة نجران بـ 90.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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