شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء الجرعة الأولى لمنسوبي محافظة الطائف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظمت صحة الطائف ممثلة بمجمع الملك فيصل الطبي، أمس، حملة لتطعيم منسوبي محافظة الطائف باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وثمن محافظ الطائف سعد الميموني الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي يحظى بها المواطن والمقيم. كما قدم «الميموني» شكره لصحة الطائف وكذلك مجمع الملك فيصل الطبي، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزملاء في مقار أعمالهم.