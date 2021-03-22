شكرا لقرائتكم خبر عن مليون متطعم بـ«إسترازينيكا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د.عبدالله عسيري أن أكثر من مليون شخص في المملكة حصلوا على لقاح «إسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا.
وقال «عسيري» إن أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعة على الأقل من لقاح «إكسفورد إسترازينيكا» في المملكة، وهو ما يعني الحماية من أعراض الإصابة بـ«كوفيد-19»، بنسبة 80 % على الأقل، وحماية من المرض الشديد إذا حدثت الإصابة بنسبة 100 %.
وفي نفس الشأن، أكد «عسيري» أنه لا علاقة بين لقاحات كورونا وتناول الأسبرين سلباً أو إيجاباً.
وأضاف: «من كان يستخدم الأسبرين لأي سبب فهذا لا يمنعه من تلقي لقاح إسترازينيكا أو فايزر»، ولكن لا يجب تناول الأسبرين بعد أي من اللقاحين، دون دواعٍ طبية.