شكرا لقرائتكم خبر عن مليون متطعم بـ«إسترازينيكا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د.عبدالله عسيري أن أكثر من مليون شخص في المملكة حصلوا على لقاح «إسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا

وقال «عسيري» ‏إن أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعة على الأقل من لقاح «إكسفورد إسترازينيكا» في المملكة، وهو ما يعني الحماية من أعراض الإصابة بـ«كوفيد-19»، بنسبة 80 % على الأقل، وحماية من المرض الشديد إذا حدثت الإصابة بنسبة 100 %.

وفي نفس الشأن، أكد «عسيري» أنه لا علاقة بين لقاحات كورونا وتناول الأسبرين سلباً أو إيجاباً.

وأضاف: ‏‎«من كان يستخدم الأسبرين لأي سبب فهذا لا يمنعه من تلقي لقاح إسترازينيكا أو فايزر»، ولكن لا يجب تناول الأسبرين بعد أي من اللقاحين، دون دواعٍ طبية.