فيديو جديد.. التحالف ينفذ عملية إسناد في مأرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية الإسناد العسكرية التي ينفذها في مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني.

التحالف يدمر مخازن الصواريخ في صنعاء:

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية، مفيدًا أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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