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29,191 مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 29,191 مخالفة، خلال أسبوع، وذلك للمدة من 1 / 8 / 1442 حتى 7 / 8 / 1442.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 10,949، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7064، ثم المنطقة الشرقية بـ3869.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 10.949

مكة المكرمة 7064

الشرقية 3869

القصيم 1707

المدينة المنورة 1318

الجوف 1196

حائل 656

الباحة 645

تبوك 608

الحدود الشمالية 483

عسير 467

جازان 139

نجران 90

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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