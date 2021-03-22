شكرا لقرائتكم خبر 29,191 مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 29,191 مخالفة، خلال أسبوع، وذلك للمدة من 1 / 8 / 1442 حتى 7 / 8 / 1442. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 10,949، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7064، ثم المنطقة الشرقية بـ3869. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 10.949 مكة المكرمة 7064 الشرقية 3869 القصيم 1707 المدينة المنورة 1318 الجوف 1196 حائل 656 الباحة 645 تبوك 608 الحدود الشمالية 483 عسير 467 جازان 139 نجران 90

كانت هذه تفاصيل خبر 29,191 مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.