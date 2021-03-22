29,191 مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 10,949، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7064، ثم المنطقة الشرقية بـ3869.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 10.949
مكة المكرمة 7064
الشرقية 3869
القصيم 1707
المدينة المنورة 1318
الجوف 1196
حائل 656
الباحة 645
تبوك 608
الحدود الشمالية 483
عسير 467
جازان 139
نجران 90
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