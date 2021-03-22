شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..قصة لقاء إبراهيم القصيبي بالمؤسس" وجد فيه منقذ الأحساء من الأتراك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لأسرة القصيبي دورا هاما في خدمة المملكة والملك عبد العزيز، حيث التقى إبراهيم القصيبي بالملك المؤسس لأول مرة في عام 1906م أثناء مروره بالرياض، ثم جمعت بينهما الصداقة.

وأوضحت الأستاذة في كلية الآداب بجامعة الأمام عبد الرحمن، جملة المري في برنامج "رجال عبد العزيز" أن القصيبي وجد في الملك عبد العزيز الرجل المخلّص مما كانت تعاني منه الأحساء جرّاء الاحتلال التركي لها.

وأشارت إلى أن القصيبي أعجب بقوة شخصية الملك عبد العزيز، حيث كان يمثّل عند أهل نجد رمزاً للقوة والحكم وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أوضح أستاذ التاريخ بجامعة الملك فيصل، الدكتور علي البسام، أن القصيبي تمنّى أن يسود الأمن في الأحساء على يد الملك عبد العزيز كما ساد في الرياض وما حولها.

وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز وجد بالقصيبي الرجل المجرب، واعتمد عليه في التجارة وتوريد المواد الغذائية والألبسة إلى البلاد.