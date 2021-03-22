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شاهد.. منشق إخواني: قيادات التنظيم إذا ضُيق عليهم يجتمعون في المقابر للتكتيك وتوزيع المهمات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أزاح خالد السبيعي، الباحث في شؤون جماعة الإخوان، الستار عن التكتيك الشيطاني للإخوان، واجتماعاتهم بالمقابر خلال تشييع الجنازات.

وقال خالد السبيعي خلال حواره ببرنامج "يا هلا":"لا فرق بين إخواني حارس في عمارة وإخواني رئيس، وإخواني عالم كما يقولون، كلهم نفس الفكر ويستخدمون هذا التكتيك الشيطاني".

وأوضح خالد السبيعي:"الإخوان إذا ضُيق عليهم يجتمعون في المقابر للتكتيك وتوزيع المهمات"، مشيرا:"اعترف رموز الإخوان في المملكة بلسانهم، أنهم يجتمعون في المقابر لتوزيع المهمات والتكتيك".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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