شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. منشق إخواني: قيادات التنظيم إذا ضُيق عليهم يجتمعون في المقابر للتكتيك وتوزيع المهمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أزاح خالد السبيعي، الباحث في شؤون جماعة الإخوان، الستار عن التكتيك الشيطاني للإخوان، واجتماعاتهم بالمقابر خلال تشييع الجنازات.

وقال خالد السبيعي خلال حواره ببرنامج "يا هلا":"لا فرق بين إخواني حارس في عمارة وإخواني رئيس، وإخواني عالم كما يقولون، كلهم نفس الفكر ويستخدمون هذا التكتيك الشيطاني".

وأوضح خالد السبيعي:"الإخوان إذا ضُيق عليهم يجتمعون في المقابر للتكتيك وتوزيع المهمات"، مشيرا:"اعترف رموز الإخوان في المملكة بلسانهم، أنهم يجتمعون في المقابر لتوزيع المهمات والتكتيك".